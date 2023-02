sdm SE Kaufen

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die sdm SE mit der Übernahme der RSD Rottaler Sicherheitsdienst GmbH (RSD) mit dem beim IPO angekündigten externen Wachstum begonnen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe der übernommene Sicherheitsdienstleister mit Fokus auf Objektschutz von Behörden und Unternehmen in den vergangenen Jahren Umsatzerlöse von jährlich knapp unter einer Million Euro erwirtschaftet. Durch bereits akquirierte Neukunden solle der Umsatz von RSD im laufenden Geschäftsjahr 2023 auf über eine Million Euro ansteigen. Die Kaufpreiszahlung für diese Transaktion sei vollständig aus Barmitteln erfolgt. Das Unternehmen plane zudem, im Jahresverlauf weitere Akquisitionen durchzuführen, um das (organische) Wachstum des Konzerns durch anorganische Wachstumseffekte signifikant zu verstärken. Vor dem Hintergrund, dass die bisherige Umsatz- und Ergebnisprognose von GBC bereits kleine M&A-Effekte beinhalte, habe das Analystenteam die Schätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre unverändert belassen. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells erneuern die Analysten daher das bisherige Kursziel von 5,45 Euro und bestätigen das Rating „Kaufen“.



