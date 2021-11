Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die sdm SE in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz um über 22 Prozent auf 9,22 Mio. Euro gesteigert und auf Basis dessen das Erlös- und EBIT-Ziel für 2021 angehoben. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen auf EBIT-Ebene einen dynamischen Zuwachs von 22,2 Prozent auf 1,10 Mio. Euro erzielt. Hintergrund dieser Entwicklung sei nach Meinung der Analysten insbesondere die hohe Auslastung der personellen Kapazitäten und die verstärkte Fokussierung auf höher-margige Aufträge im Sicherheitsdienstleistungsgewerbe. Demnach habe das Management die bisherige Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr angehoben und erwartet nun einen Umsatz von rund 12,50 Mio. Euro (zuvor: 12,0 Mio. Euro) und ein EBIT zwischen 1,20 und 1,25 Mio. Euro (zuvor: 1,10 Mio. Euro). In der Folge hebe auch das Analystenteam seine Prognosen für die Jahre 2021 bis 2024 an. Insgesamt sehe GBC die sdm-Gruppe weiterhin in einer guten Position, um den profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Durch die eingeworbene Liquidität aus dem Börsengang mit einem Bruttoerlös von 1,20 Mio. Euro sei der Konzern in der Lage, das Wachstumstempo durch gezielte Übernahmen im Rahmen der M&A-Strategie wesentlich zu beschleunigen und die Marktposition zu stärken. Auf Basis der angehobenen Schätzungen ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 4,58 Euro (zuvor: 4,09 Euro) und erneuen das Rating „Kaufen“.



