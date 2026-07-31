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Symbol TMVWF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

TeamViewer Hold

11:31 Uhr
TeamViewer Hold
Aktie in diesem Artikel
TeamViewer
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Teamviewer auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,70 Euro belassen. Analyst Gustav Froberg hob in einer am Montag vorliegenden Studie im Nachgang zu den Quartalszahlen das Geschäft des Softwarekonzerns mit Unternehmenskunden hervor. TeamViewer habe hier erfreuliche Fortschritte bei Großkunden erzielt, schieb er. Unterstützt habe diese Entwicklung die starke Nachfrage nach der Plattform "TeamViewer ONE"./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TeamViewer Hold

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
6,70 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
6,22 €		 Abst. Kursziel*:
7,72%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
6,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,61%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

11:31 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
18.05.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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