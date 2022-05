LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Under Armour nach Quartalszahlen von 22 auf 14 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate und der Ausblick seien geprägt von Lieferketten-Störungen und davon, dass Aufträge lagerbedingt storniert wurden, schrieb Analystin Adrienne Yih in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Sportartikelkonzern sei in einer schwierigen Position. Er beschütze sein Markenbild, riskiere aber Marktanteilsverluste./tih/bek