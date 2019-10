ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Uniper nach der jüngsten Ankündigung des Großaktionärs Fortum von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 30,30 auf 27,50 Euro gesenkt. Mit Blick auf ein Investment hält Analyst Sam Arie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Pause von ein bis zwei Jahren für ratsam. Die Beteiligung der Finnen am deutschen Versorger werde nach dem neuen Anteilszukauf nun auf über 70 Prozent steigen. Zugleich wolle Fortum innerhalb der nächsten zwei Jahre keinen Beherrschungsvertrag abschließen. 2020 könnte Fortum aber über den Markt weitere Uniper-Aktien kaufen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 03:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.