10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX könnte 18.000 zurück erobern

Der deutsche Handelsstart am Dienstag dürfte angesichts positiver Vorgaben von den US-Börsen und den Aktienmärkten in Asien freundlich verlaufen. Vorbörslich deutet sich für den deutschen Leitindex DAX ein Angriff auf die 18.000-er Marke an.

2. Börsen in Asien mehrheitlich fester

Asiens Börsen präsentieren sich auch am Dienstag mehrheitlich fester.

In Tokio steigt der Leitindex Nikkei 225 bis zum Handelsende um 0,24 Prozent auf 37.526,90 Punkte. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite dagegen zwischenzeitlich 0,36 Prozent und notiert bei 3.033,54 Zählern. In Hongkong klettert der Hang Seng daneben weitere 1,83 Prozent auf 16.813,91 Indexpunkte.

3. SAP mit operativem Verlust - Analysten mit Kaufempfehlungen

SAP bleibt dank einer hohen Nachfrage nach Cloudprodukten zur Nutzung über das Netz gegen Abonnementgebühr weiter auf Wachstumskurs. Im ersten Quartal konnte Europas größter Softwarehersteller den Cloudumsatz um fast ein Viertel steigern. Zur Nachricht

4. Bayer-CEO sieht bei Sanierung "keine schnelle Lösung"

Bayer-Chef Bill Anderson sieht keine schnelle Lösung für den Konzern. Zur Nachricht

5. Tesla legt Quartalsbilanz vor

Der E-Autobauer Tesla wartet us-nachbörslich mit Zahlen zum ersten Quartal auf - was Analysten erwarten. Zur Nachricht

6. Kalender-Effekte und Wirtschaftsschwäche bremsen Amadeus FiRe aus

Der Personaldienstleister Amadeus FiRe ist mit einem Ergebnisdämpfer ins Jahr gestartet. Zur Nachricht

7. Novartis erhöht Prognose für 2024 nach gutem Jahresstart

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis ist nach einem guten Jahresauftakt optimistischer mit Blick auf das Gesamtjahr geworden. Zur Nachricht

8. HAMBORNER REIT startet mit etwas mehr Gewinn ins neue Jahr

Der Gewerbeimmobilien-Spezialisten HAMBORNER REIT hat im ersten Quartal dank gestiegener Mieteinnahmen etwas mehr verdient. Zur Nachricht

9. Ölpreise: Markt mit Unsicherheit behaftet

Am Dienstagmorgen präsentieren sich die Ölpreise mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,30 auf 82,20 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,31 auf 87,31 Dollar anzog. Die von den USA und Europa verhängten Sanktionen gegen den Irans zielen auf dessen Ölexporte ab und haben im frühen Dienstagshandel leichte Angebotssorgen aufkommen lassen.

10. Euro notiert stabil über 1,06 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag weiter stabil über der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0655 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag etwas tiefer auf 1,0632 Dollar festgesetzt.