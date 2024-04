Ausblick: Tesla veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Optimismus in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu

Starker Wochentag in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus

Heute im Fokus

Bayer-CEO sieht bei Sanierung "keine schnelle Lösung". UPS schneidet nicht so schlecht ab wie befürchtet. iPhone-Absatz in China bricht ein. UBS kappt wohl Fondsgeschäftspläne in China. Rüstungstitel legen weiter zu. Tesla streicht hunderte Stellen in Grünheide. China erwirbt trotz US-Verbot KI-Chips von NVIDIA. Renault steigert Umsatz und übertrifft Erwartungen. Novartis erhöht Prognose.