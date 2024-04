Erholung nach Korrektur: DAX könnte 18.000 zurück erobern -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- SAP mit operativem Verlust -- Novartis erhöht Prognose für 2024 nach gutem Jahresstart

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex könnte mit Gewinnen in den Dienstagshandel starten. Der DAX hatte bereits am Vortag 0,70 Prozent fester bei 17.860,80 Punkten geschlossen. Der TecDAX legte zuletzt um 0,93 Prozent auf 3.216,69 Zähler zu, nachdem er kaum verändert gestartet war. Vorbörslich deutet sich ein Angriff des deutschen Leitindex auf die Marke von 18.000 Punkten an. Von seiner zuletzt dreiwöchigen Korrektur scheint sich das Barometer also weiter zu erholen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die europäischen Börsen zeigten sich am Montag mit Gewinnen. Der EURO STOXX 50 bewegte sich in der Gewinnzone, nachdem er marginal höher gestartet war. Zum Handelsschluss stand noch ein Plus von 0,38 Prozent auf 4.936,85 Punkte an der Kurstafel. Da eine Eskalation zwischen Iran und Israel bisher ausgeblieben ist, gab es am Markt einen Stabilisierungsversuch. Derweil kamen die Ölpreise weiter zurück. Die Renditen können davon allerdings nicht profitieren - sie ziehen noch etwas an. "Tendenziell dürfte der Abwärtsdruck nun in eine uneinheitliche Entwicklung münden", zitierte Dow Jones einen Marktteilnehmer. Nun rückt vor allem die Berichtssaison in den Fokus der Anleger. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den US-Börsen wagten am Montag einen Erholungsversuch. Der Dow Jones Index beendete den ersten Handelstag der Woche um 0,67 Prozent höher bei 38.239,98 Punkten. Er hatte bereits zum Ertönen der Startglocke zugelegt und war auch anschließend in der Gewinnzone geblieben. Der NASDAQ Composite ging bei 15.451,31 Punkten um 1,11 Prozent höher aus der Sitzung. Nach einem festen Start hatte er sein Plus im Verlauf noch weiter ausbauen können. Nach dem israelischen Gegenschlag gegen den Iran am Freitag hat sich die Stimmung weiter beruhigt. Es scheint, dass die Vergeltungsmaßnahme gezielt und mit minimalen Schäden durchgeführt wurde. Sowohl aus Israel als auch aus dem Iran kamen zudem Signale, dass eine weitere Eskalation vermieden werden soll. Eine vollständige Erholung des Marktes könnte jedoch durch die bevorstehenden Quartalszahlen von Tesla, Meta, Microsoft und Alphabet behindert werden, die alle in dieser Woche veröffentlicht werden. Diese Unternehmen gehören zur Gruppe der sogenannten "Magnificent Seven" und werden daher besonders genau beobachtet. Darüber hinaus werden auch die Zahlen des deutschen Software-Riesen SAP nach Börsenschluss am Berichtstag erwartet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken