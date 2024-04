Zahlen am Abend

China bleibt für Elon Musks Tesla-Konzern ein Problem - eines jedoch, dass er "auf dem Schirm" habe.

• Tesla-CEO im Podcast für E-Auto-Adoption optimistisch

• China-Konkurrenz bleibt ein Thema

• Stützen die anstehenden Zahlen den Optimismus?

Der CEO von Tesla, Elon Musk , hat sich in einem auf "X" veröffentlichten Podcast von Norges Bank-Chef Nicolai Tangen zu verschiedensten Themen geäußert. Neben dem Trendthema künstliche Intelligenz war auch die von ihm erworbene Kurznachrichtenplattform "X" (ehemals Twitter) ein Teil des Gesprächs, ebenso wie Musks zweites Mega-Unternehmen, SpaceX.

Tune in to our podcast with @elonmusk! It for sure has created some buzz!https://t.co/mF3qXqix1D via @YouTube April 12, 2024

Musk sieht China-Konkurrenz

Im Rahmen des Gesprächs zeigte sich Elon Musk weiterhin davon überzeugt, dass sich der Siegeszug von Elektrofahrzeugen fortsetzen werde. Die Einführung von E-Autos schreite "ziemlich schnell" voran, so der Milliardär im Gespräch. Damit nahm Musk offenbar Bezug auf die sinkende Nachfragelage am Markt: Zuletzt hatte Tesla trotz groß angelegter Preissenkungen in den vergangenen Monaten die Kaufzurückhaltung zu spüren bekommen und schwache Auslieferungszahlen vorgelegt. Statt der am Markt erwarteten 449.000 Fahrzeuge brachte Tesla im ersten Quartal nur 386.810 zu den Kunden - ein Rückgang verglichen zum Vorjahreszeitraum, als sich die Zahl auf 423.000 ausgelieferte Fahrzeuge belaufen hatte.

Insbesondere auf dem chinesischen Markt, der für Tesla enorm wichtig ist, läuft es für den Elektroautobauer seit Monaten eher schleppend. Dort ist es die starke Konkurrenz durch heimische Autobauer, die Tesla zu schaffen macht. Er habe dies auf dem Schirm, so Musk im Interview weiter. Die Konkurrenz durch chinesische Autohersteller bleibe in der gesamten Automobilbranche groß, nicht nur im Bereich der Elektrofahrzeuge, sondern für alle Autos, betont der Tesla-CEO.

Stellenabbau bekannt gegeben

Als Reaktion auf die schwächer als erwarteten Auslieferungszahlen und möglicherweise auch, um Investoren vor den anstehenden Quartalszahlen proaktiv abzuholen, hat Tesla vor wenigen Tagen einen umfangreichen Stellenabbau bekannt gegeben. Jede zehnte Stelle soll wegfallen, kündigte der Elektroautobauer in der vergangenen Woche an. Es sei extrem wichtig, sich jeden Aspekt im Unternehmen hinsichtlich Kosten und Produktivität anzusehen, hieß es in einer internen Mail des Firmenchefs. Die Meldung kam nur wenige Tage nach Veröffentlichung des Podcasts, in dem sich Musk noch überzeugt gezeigt hatte, dass die Adoption von E-Fahrzeugen recht schnell vorankomme.

Wie realistisch diese Einschätzung sein wird, dürfte auch ein Blick in die Erstquartalsbilanz von Tesla zeigen, die am Abend zur Veröffentlichung ansteht. Experten rechnen für das erste Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,516 US-Dollar und setzten ihre Schätzungen damit bereits deutlich unter dem Vorjahreswert (0,850 US-Dollar je Anteilsschein) an. Damit preisten sie bereits die jüngste Preissenkungspolitik von Tesla ein, die auf die Marge gedrückt haben dürfte. Auch bei den Erlösen gehen Analysten von einem Rückgang aus: Nach 23,39 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist erhofft sich der Markt nun Umsätze in Höhe von 22,700 Milliarden US-Dollar.



