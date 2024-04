Wichtige Entdeckung

Die Aktie der portugiesischen Ölgesellschaft GALP Energia schießt am Montag kräftig nach oben, nachdem das Unternehmen die Ergebnisse von Probebohrungen in einem Ölfeld vor Namibias Küste veröffentlicht hat.

• Probebohrungen deuten auf Ölvorkommen von mehr als 10 Milliarden Barrel

• GALP bezeichnet Ölfund als "wichtige kommerzielle Entdeckung"

• GALP-Aktie mit Hoch seit 2007

Der auf die Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas spezialisierte Energiekonzern GALP Energia hat am Sonntag die Ergebnisse von Probebohrungen im sogenannten Mopane-Feld bekannt gegeben. Das Ölfeld liegt im Oranje-Becken vor der Küste Namibias - und laut "Reuters" außerdem ganz in der Nähe von Erdölfunden durch Shell und TotalEnergies. Auch GALP ist bei seinen Bohrungen nach dem schwarzen Gold nun offenbar in überraschend großem Ausmaß fündig geworden.

GALP findet riesiges Ölvorkommen vor Namibia

Laut Pressemitteilung stieß GALP bei den Testbohrungen, die im Januar und März an zwei verschiedenen Stellen durchgeführt wurden, auf "signifikante Leichtölsäulen [...] in hochwertigen Reservoirsanden". Die Lagerstättenprotokolle hätten zudem gute Porositäten, hohe Druckverhältnisse und hohe Permeabilitäten bestätigt, Flüssigkeitsproben zeigten zudem eine sehr niedrige Ölviskosität sowie minimale CO2- und keine H2S-Konzentrationen.

Die während der Probebohrungen erzielten Durchflussmengen hätten laut GALP die maximal zulässigen Grenzwerte von 14.000 Barrel pro Tag erreicht, was "Mopane möglicherweise zu einer wichtigen kommerziellen Entdeckung" für das Unternehmen mache. "Allein im Mopane-Komplex und vor der Bohrung zusätzlicher Explorations- und Bewertungsbohrungen belaufen sich die Schätzungen der vorhandenen Kohlenwasserstoffe auf 10 Milliarden Barrel Öläquivalent oder mehr", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

GALP sei nun dabei, die erfassten Daten der Mopane-Bohrungen zu analysieren und in ein aktualisiertes Reservoirmodell zu integrieren. Dieses Modell soll als Grundlage der weiteren Bohrpläne des Unternehmens dienen, "um den größeren Mopane-Komplex weiter zu erkunden, zu bewerten und zu entwickeln".

GALP-Aktie springt mit Aussicht auf hohe Öl-Einnahmen hoch

Anleger feiern die potenzielle neue Einnahmequelle der portugiesischen Ölgesellschaft, die aktuell über Investitionen vor der brasilianischen Küste und ein Erdgasprojekt in Mosambik verfügt. An der EURONEXT in Lissabon steigt die GALP-Aktie am Montag zeitweise um 17,74 Prozent auf 18,89 Euro. Im bisherigen Tageshoch ging es sogar um 20,76 Prozent auf 19,37 Euro nach oben, die GALP-Aktie erreichte damit den höchsten Stand seit dem Jahr 2007.

Redaktion finanzen.net