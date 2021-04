10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei steigt gegen 08:00 MESZ um 0,46 Prozent auf 29.152,73 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 0,4 Prozent runter auf 3.460,29 Zähler. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,19 Prozent auf 29.023,79 Indexpunkte.

3. Staatsanwaltschaft klagt weitere VW-Führungskräfte in der Dieselaffäre an

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat in den Ermittlungen zur Dieselaffäre bei Volkswagen 15 weitere Personen angeklagt. Zur Nachricht

4. US-Behörden: Johnson & Johnson-Impfungen werden wieder aufgenommen

Der Corona-Impfstoff vom US-Hersteller Johnson & Johnson kann in den USA uneingeschränkt wieder eingesetzt werden. Zur Nachricht

5. Italienischer Rüstungskonzern Leonardo steigt bei HENSOLDT ein

Der italienische Rüstungskonzern Leonardo hat das Rennen um einen Einstieg beim deutschen Rüstungselektronik-Hersteller HENSOLDT gemacht. Zur Nachricht

6. Keine Einschränkungen bei Lufthansa und Eurowings wegen Notbremse

Die neuen Regelungen für nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Regionen mit hohen Corona-Zahlen beeinträchtigen bei der Lufthansa und der Schwestermarke Eurowings bislang nicht den Flugbetrieb. Zur Nachricht

7. Nestlé will Vitaminhersteller Bountiful kaufen

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will den amerikanischen Vitaminhersteller Bountiful kaufen. Zur Nachricht

8. Philips steigert Umsatz bereinigt um 9% - Umsatzprognose erhöht

Die Royal Philips Electronics NV hat im ersten Quartal 3,8 Milliarden Euro umgesetzt und damit auf vergleichbarer Basis 9 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Montag mit moderaten Abschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,08 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 28 Cent auf 61,86 Dollar.

10. Euro steigt auf Zweimonatshoch

Der Euro hat am Montag an seine Kursgewinne der vergangenen Wochen angeknüpft und ist auf den höchsten Stand seit etwa zwei Monaten gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2117 US-Dollar und damit so viel wie letztmalig Ende Februar.

Bildquellen: Tom Wang / Shutterstock.com