DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Leonardo steigt bei HENSOLDT ein -- Philips steigert Umsatz bereinigt um 9% -- J&J-Impfungen werden wieder aufgenommen -- Airbus, Nestlé im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird am Montag kaum verändert erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie. Der TecDAX notiert vorbörslich fester.

Zum Wochenstart dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst eine abwartende Haltung einnehmen. "Wir stehen am Beginn einer spannenden Börsenwoche", zitiert dpa Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "In Europa nimmt die Berichtssaison Fahrt auf, in den USA lassen sich einige der Index-Schwergewichte in die Bücher schauen und es tagt die US-Notenbank. Jeder dieser Punkte ist für erhöhte Schwankungen gut."

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken