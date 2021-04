Airbus, ArcelorMittal schließen sich Hamburger Wasserstoff-Allianz an

Der Flugzeugbauer Airbus , der Stahlkonzern ArcelorMittal sowie sechs weitere Betriebe bildeten gemeinsam mit dem bereits bestehenden "Green Hydrogen Hub" den neuen "Wasserstoffverbund Hamburg", teilte der schwedische Energieversorger Vattenfall mit. Die insgesamt zwölf Unternehmen bemühen sich nun um EU-weite Förderung.

Geplant ist ein Elektrolyseur mit einer noch skalierbaren Leistung von 100 Megawatt, womit die Anlage eine der größten in Europa wäre. Der Green Hydrogen Hub hatte sich bereits im Januar zwischen den vier Partnern Vattenfall, dem Mineralölkonzern Shell, Mitsubishi Heavy Industries und der Wärme Hamburg gebildet. Neu hinzu kommen jetzt auch noch die Unternehmen Gasnetz Hamburg, GreenPlug, die Hamburger Hafen und Logistik AG, die Hamburg Port Authority, die HADAG Seetouristik der Fährdienst sowie die Stadtreinigung.

Geplant sind neun sich ergänzende Projekte und eine weitere Anbindung an die europäischen Nachbarländer. Schon 2026 wollen die Partner so die Treibhausgasemissionen in Hamburg um 170.000 Tonnen jährlich senken. Bis 2030 sollen dann jährlich mehr als eine Million Tonnen der aktuell rund 16 Millionen Tonnen CO2 in Hamburg eingespart werden.

