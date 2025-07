Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 183,10 EUR.

Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 183,10 EUR nach. In der Spitze fiel die Airbus SE-Aktie bis auf 181,26 EUR. Mit einem Wert von 181,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 150.792 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 10.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 46,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,73 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 186,33 EUR.

Airbus SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE 0,76 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

MTU-Aktie in Rot: Neuer MTU-Chef startet am 1.9. - Neuer Airbus-Chef im Januar

Airbus-Aktie fester: Airbus lieferte im Juni 63 Flugzeuge an Kunden

Aktienempfehlung Airbus SE-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse