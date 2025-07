Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagvormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 182,24 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 182,24 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 182,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 182,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.585 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,94 EUR an. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 2,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 46,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,75 EUR je Airbus SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 189,67 EUR angegeben.

Am 30.04.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,83 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,54 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Airbus SE am 30.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,44 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus erhält Großauftrag - Aktie fällt

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Kaufen für Airbus SE-Aktie nach DZ BANK-Analyse