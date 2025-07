Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 180,00 EUR ab.

Die Airbus SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 180,00 EUR abwärts. Bei 179,86 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 181,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.318 Airbus SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,94 EUR) erklomm das Papier am 18.07.2025. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 3,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 30,70 Prozent würde die Airbus SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,75 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 189,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 30.04.2025. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 13,54 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 05.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

