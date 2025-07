Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 180,94 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 180,94 EUR. In der Spitze fiel die Airbus SE-Aktie bis auf 179,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 181,00 EUR. Bisher wurden heute 58.616 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 186,94 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 3,32 Prozent Luft nach oben. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,75 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 189,67 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Am 30.04.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 13,54 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,83 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

