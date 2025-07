Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gibt am Freitagmittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 181,88 EUR abwärts.

Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 181,88 EUR. Die Airbus SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 181,30 EUR ab. Bei 181,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 75.752 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Bei 184,30 EUR erreichte der Titel am 10.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE-Aktie 1,33 Prozent zulegen. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,73 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 186,33 EUR an.

Am 30.04.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,54 Mrd. EUR im Vergleich zu 12,83 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Airbus SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte Airbus SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,46 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

MTU-Aktie in Rot: Neuer MTU-Chef startet am 1.9. - Neuer Airbus-Chef im Januar

Airbus-Aktie fester: Airbus lieferte im Juni 63 Flugzeuge an Kunden

Aktienempfehlung Airbus SE-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse