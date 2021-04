Tesla legt Rechtsstreit mit Ex-Angestellten um Diebstahl von Autopilot-Software bei

Aktien in diesem Artikel Tesla 605,60 EUR

• Rechtsstreit um Diebstahl geistigen Eigentums• Vergleichszahlung beschlossen• Verklagter bestreitet Weitergabe von Daten

Der Streit um die Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen zwischen Tesla und dem ehemaligen Tesla-Ingenieur Guangzhi Cao ist beendet.

Vergleichszahlung vereinbart

Der ehemalige Mitarbeiter des Autobauers war im März 2019 von Tesla verklagt worden. Der Vorwurf: Cao, der bei Tesla an der Entwicklung des Fahrassistenzsystems Autopilot mitgearbeitet hatte, habe den zugehörigen Quellcode kopiert und damit Daten zu dem Projekt gestohlen. Pikant in diesem Zusammenhang: Cao wechselte von Tesla Anfang 2019 direkt zur chinesischen Konkurrenz Xpeng Motors, wo er bei XMotors an der Fahrassistenzfunktion der Chinesen arbeitete.

Tesla betonte im Rahmen der Klage gegen Cao, dass die Fahrassistenzfunktionen der chinesischen Konkurrenz denen von Tesla ähneln würden.

Rechtsstreit beigelegt

Der Rechtsstreit zwischen Cao und seinem ehemaligen Arbeitgeber wurde nun beigelegt, wie das zuständige US-Bezirksgericht mitteilte.

Nicht bekannt bleibt in diesem Zusammenhang, zu welchen Bedingungen es zu einem Vergleich zwischen den beiden Streitparteien kam. Der Verklagte hatte im Vorfeld eingeräumt, Daten zu Teslas Autopilot-Projekt in sein persönliches iCloud-Konto hochgeladen zu haben. Ob es sich dabei - wie von Tesla behauptet - um insgesamt 300.000 Dateien und Verzeichnisse handelte, blieb unterdessen unklar. Dass er die Daten seinem neuen Arbeitgeber Xpeng zugänglich gemacht hat, bestritt Cao vor Gericht allerdings und betonte, er habe durch seine Handlungen seinen ehemaligen Arbeitgeber weder geschädigt noch den Weg für zukünftigen Schaden für Tesla bereitet.

Cao hat eine Geldstrafe in unbekannter Höhe an Tesla gezahlt. In einer Erklärung seines Anwalts gegenüber Reuters hieß es, man habe eine Einigung erzielt. Cao habe "nie auf Tesla-Daten zugegriffen, nachdem er Tesla verlassen hatte, oder XMotors oder anderen Personen Tesla-Informationen zur Verfügung gestellt". Inzwischen ist er nicht mehr bei XMotors tätig, ließ das Unternehmen gegenüber Reuters verlauten. XMotors selbst betonte in einer Stellungnahme, man respektiere die Rechte an geistigem Eigentum.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com, Zhang Peng/LightRocket via Getty Images