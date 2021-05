10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX zeigt sich etwa eine Stunde vor dem Start am Montag mit einem kleinen Aufschlag bei zeitweise rund 15.168 Punkten.

2. Börsen in Fernost teilweise geschlossen

In Japan sowie Festlandchina ruht der Börsenhandel zu Beginn der neuen Woche feiertagsbedingt.

In Hongkong geht es für den Hang Seng am Montag 1,54 Prozent auf 28.282,98 Zähler nach unten (Stand 07.30 Uhr MESZ).

3. Berkshire Hathaway verdient deutlich mehr

Die Investmentgesellschaft von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, hat im ersten Geschäftsquartal einen kräftigen Gewinnsprung verzeichnet. Zur Nachricht

4. VW-Markenchef: Halbleiter-Mangel bleibt 'Top-Thema' - Corona wird Arbeitswelt weiter prägen

Die Engpässe in der Versorgung wichtiger Elektronik-Teile könnten die Autoindustrie nach Einschätzung von VW-Markenchef Ralf Brandstätter länger beschäftigen. Zur Nachricht

5. Disney öffnet die Türen: Disneyland in Kalifornien nach langer Corona-Pause wieder geöffnet

13 Monate lang war Disneyland wegen der Corona-Pandemie stillgelegt, nun hat der beliebte Freizeitpark in Kalifornien wieder auf. Zur Nachricht

6. Bafin: Deutsche Bank muss noch mehr gegen Geldwäsche unternehmen

Die Deutsche Bank ergänzt, teilte die Behörd muss nach Ansicht der Finanzaufsicht Bafin mehr Maßnahmen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ergreifen. Zur Nachricht

7. K+S fließen für das Salzgeschäft 2,6 Milliarden Euro zu

K+S hat den im vergangenen Jahr vereinbarten Verkauf seines Salzgeschäftes in Nord- und Südamerika abgeschlossen. Zur Nachricht

8. Nach Umsatzsteigerung: Siemens Healthineers erhöht Prognose

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal deutlich gesteigert. Zur Nachricht

9. Ölpreise starten mit Abschlägen in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Abschlägen in die neue Woche gegangen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,51 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 24 Cent auf 63,34 Dollar.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn vorerst über der Marke von 1,20 US-Dollar gehalten und kostetet am Montagmorgen 1,2020 Dollar.

