10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX bewegt sich am Montag vorbörslich in der Verlustzone.

2. Börsen in Fernost ohne gemeinsame Tendenz

Der japanische Leitindex Nikkei klettert nach dem langen Wochenende um 1,09 Prozent auf 27.848,50 Punkte hoch. Feiertagsbedingt wurde in Tokio zuletzt am vergangenen Mittwoch gehandelt. Auf dem chinesischen Festland büßt der Shanghai Composite 2,18 Prozent auf 3.473,13 Indexpunkte ein. Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil um 2,93 Prozent auf 26.520,76 Zähler ab. (7.17 Uhr MESZ)

3. Vonovia-Aktie: Wachsender Einfluss von Fonds erschwert Übernahmen - endgültiges Ergebnis für Deutsche Wohnen erwartet

Der wachsende Einfluss von Fonds bei Aktiengesellschaften erschwert nach Ansicht des Immobilienkonzerns Vonovia Fusionen in Deutschland. Zur Nachricht

4. BMW unterbricht wegen Chipmangel Produktion im Werk Regensburg

Wegen fehlender Bauteile mit Computerchips unterbricht BMW die Autoproduktion im Werk Regensburg. Zur Nachricht

5. Credit Suisse und Iqbal Khan legen Rechtsstreit bei

Die Credit Suisse kann einen juristischen Schlussstrich unter die Beschattungsaffäre um ihren ehemaligen Mitarbeiter Iqbal Khan ziehen. Zur Nachricht

6. TSMC erwägt Bau einer Chipfabrik in Deutschland - TSMC-Aktie schwächer

Vor dem Hintergrund des rasant wachsenden Halbleiterbedarfs denkt der taiwanesische Chiphersteller TSMC über den Bau einer Fabrik in Deutschland nach. Zur Nachricht

7. SAF-HOLLAND schließt Prognoseanhebung nicht aus

SAF-HOLLAND schließt eine Erhöhung seiner Jahresprognose trotz stark gestiegener Stahlpreise nicht aus. Zur Nachricht

8. Philips-Aktie: Diagnostik treibt operatives Geschäft - Rückstellungen belasten

Ein robustes Diagnostikgeschäft liefert dem Medizintechnikkonzern Philips weiter Rückenwind. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,49 auf 73,61 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,31 auf 73,48 Dollar zurückfiel.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Montag wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1779 US-Dollar gehandelt und damit ein klein wenig höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1767 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Tom Wang / Shutterstock.com