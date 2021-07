Asiens Börsen ohne gemeinsame Tendenz -- BMW unterbricht wegen Chipmangel Produktion -- Vonovia: endgültiges Ergebnis für Deutsche Wohnen erwartet -- Credit Suisse im Fokus

Eine bewegte Börsenwoche ging zu Ende. Nach dem massiven Kursrutsch des deutschen Leitindexes am Montag auf etwas über 15.000 Punkte, konnte er sich in den folgenden Tagen erholen und konsolidieren, sodass er auf Wochensicht quasi unverändert notierte. Von konjunktureller Seite kamen gute Nachrichten: So war die deutsche Wirtschaft im Juli bisher kräftig gewachsen. IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft zeigte den höchsten Stand seit Januar 1998. "Die Daten bestätigen, dass die deutsche Wirtschaft mit großem Schwung ins dritte Quartal gestartet ist", kommentierte Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg gegenüber der dpa. "Im Verarbeitenden Gewerbe ist die Stimmung trotz anhaltender Materialengpässe nur knapp unter dem Höchststand vom März, und der Dienstleistungssektor feiert die fortgesetzte Lockerung von Corona-Restriktionen mit einem neuen Rekordhoch."

Der DAX startete bereits fester in den Freitagshandel und konnte seine Gewinne im Laufe des Tages weiter ausbauen. Letztlich beendete er den Handel genau 1 Prozent fester bei 15.669,29 Indexpunkten. Der TecDAX präsentierte sich zum Börsenstart ebenfalls mit Gewinnen und konnte die Gewinne bis zum Handelsschluss halten. Er geht mit einem Plus von 0,54 Prozent auf 3.668,39 Zähler ins Wochenende.

Aus Asien kamen negative Vorgaben, von den USA gingen eher positive Impulse aus. Positive Impulse kamen auch von Seiten der Ökonomen: Sie hoben die Makro-Prognosen für den Euroraum an. Sie gehen nun von einem stärkeren Wirtschaftswachstum, aber auch von einer wachsenden Inflation aus. Außerdem war der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft im Juli deutlich angestiegen.

Die US-Börsen verabschiedeten sich am Freitag freundlich ins Wochenende.

Der Dow Jones erzielte einen Tagesgewinn von 0,68 Prozent und schloss bei 35.061,55 Punkten. Der NASDAQ Composite legte etwas stärker zu und verteuerte sich um 1,04 Prozent auf 14.836,99 Zähler.

Starke Quartalszahlen sowohl aus der "Old Economy" als auch aus der neuen Tech- und Social-Media-Welt von Twitter, Snap und Co. haben die Aktien-Rally in New York am Freitag befeuert. Angesichts der guten Nachrichten von Twitter und Snap legten auch die Kurse anderer Branchengrößen wie des Online-Fotodienstes Pinterest und Facebook kräftig zu. Facebook stiegen um 6 Prozent auf ein Rekordhoch. Hier rief Credit Suisse mit 480 Dollar das höchste Kursziel aus, das derzeit am Markt kursiert. Es räumt dem Kurs weiteres Aufwärtspotenzial von fast 30 Prozent ein.

Mit American Express und Honeywell veröffentlichten zwei weitere Titel aus dem Dow Jones Index Quartalsberichte und Ausblicke. Diese kamen am Markt gut an, die Aktien von American Express stiegen um 1,6 Prozent und zogen auch die Papiere des Kontrahenten Visa um 2,1 Prozent mit nach oben. Niemals zuvor hat American Express in einem Quartal so viele Neukunden für die Nobelkarte Platinum Card gewonnen wie in den Monaten April bis Juni.

