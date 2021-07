Tesla-Chef Elon Musk: Tipps für erfolgreiche Meetings

Aktien in diesem Artikel Tesla 546,80 EUR

Tesla -CEO Elon Musk gilt als zielorientiert, effizient, fokussiert und das setzt er auch in seinen Meetings um. Einem Bericht von Capital zufolge, teilte Elon Musk in einer E-Mail an seine Mitarbeiter einige Anmerkungen zur Produktivität im Unternehmen mit seinen Mitarbeitern. Drei Punkte sind ihm bezüglich Meetings besonders wichtig.

Wenige Teilnehmer

Musk sieht keinen Sinn in Meetings mit einem Großteil der Belegschaft. "Exzessive Meetings sind ein schädlicher Einfluss für große Unternehmen und werden fast immer schlimmer mit der Zeit", schreibt er in seiner Rundmail. Daher sollten Besprechungen in großer Runde vermieden werden, es sei denn jeder profitiere davon. Trotzdem sollten solche Meetings dann kurz gehalten werden.

Seltene Besprechungen

Der Tesla-Chef ist der Meinung, dass Meetings nicht allzu häufig stattfinden sollten. Ausnahme sei, wenn es ein dringendes Problem gäbe. Wenn dieses Thema abgeschlossen sei, sollte die Häufigkeit der der Besprechungen auch wieder reduziert werden.

Lieber gehen

Wenn man selbst keinen wichtigen Beitrag zu einer Besprechung leisten könne und die Mitteilungen für einen nicht von Bedeutung seien, rät Elon Musk dazu, das Meeting zu verlassen bzw. ein Telefongespräch zu beenden. "Es ist nicht unhöflich zu gehen, es ist unhöflich jemanden zum Bleiben zu bewegen und damit dessen Zeit zu verschwenden", erklärt er.

Strenge Führung

Der Tesla-CEO überwache wenn notwendig auch persönlich, ob die Mitarbeiter sich an die von ihm geforderten Regeln hielten. Skyler Shuford, ehemaliger Mitarbeiter des Raumfahrtunternehmens SpaceX, habe auf dem Wissensforum Quora, wie Capital berichtet, eine kurze Geschichte über die Erfahrung eines Kollegen mit dem Tesla-Chef geteilt. Elon Musk habe demnach in einer Besprechung gefragt, warum dieser überhaupt anwesend sei, wo er doch während des gesamten Meetings nichts gesagt habe.

Obwohl er die Aussage von Musk als hart und fast schon unhöflich empfand, verstehe Shuford den Gedankengang. Mitarbeiter in wichtigen Positionen, wie beispielsweise Ingenieure, haben oftmals einen so hohen Stundenlohn, dass es für ein Unternehmen schon teuer werden kann, einige von diesen auch nur eine Stunde für ein Meeting zu entbehren.

Redaktion finanzen.net

