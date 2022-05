Video-Calls: So macht man bei Online-Meetings einen guten Eindruck

Professionelles Auftreten

Die Stil- und Imageberatung "Diller Yourself" erklärt, worauf es bei professionellem Auftreten in Online-Meetings ankommt. Zunächst sollte man sich nach Angaben von Diller Yourself Gedanken zu dem Outfit machen, das man trägt und wie dieses über die Kamera wirkt. Man sollte sich durchaus auf dieselbe Art und Weise kleiden, wie man es auch im Büro vor Ort täte. Auf sehr dunkle Farben und vor allem auf Schwarz, aber auch auf Weiß sollte man jedoch verzichten, da diese je nach Ausleuchtung "wie ein […] 'Haufen' wirken, dem jede Kontur fehlt." Außerdem ist farbige Kleidung auch ein gutes Mittel, um sich in Szene zu setzen. Ebenfalls verzichten sollte man auf Muster wie schmale Streifen, Pepita, Fischgrät und kleine Karos, da diese vor der Kamera meist nicht funktionieren und eher Unruhe im Bild schaffen.

Auch das Make-up sollte wohlüberlegt sein. Da die Kamera einen blasser aussehen lässt, empfiehlt Diller Yourself eine leichte Grundierung, damit der Teint ebenmäßiger wirkt. Augen-Make-Up, Wimperntusche und vor allem mehr Rouge lassen einen außerdem gesünder erscheinen.

Ebenfalls wichtig ist die richtige Ausleuchtung und was im Hintergrund zu sehen ist. Eine Deckenlampe sei zum Beispiel keine optimale Lösung, da diese Augenschatten verursache. Ein Fenster im Hintergrund blendet wiederum die Kamera. Die beste Lösung sei natürliches Tageslicht oder flächiges Licht durch mehrere Lichtquellen. Aus dem Hintergrund sollten unnötige und zu private Gegenstände, wie zum Beispiel Wäscheständer oder Spielsachen von Kindern entfernt werden. Generell gelte für den Hintergrund "weniger ist mehr". Ein Bücherregal im Hintergrund kann wiederum einen guten Eindruck machen, jedoch könnten Gesprächspartner hierbei versuchen, Buchtitel zu erkennen.

Technische Hürden

Zu einem guten Auftreten bei Online-Meetings gehört auch dazu, technische Hürden aus der Welt zu schaffen. Einer der wichtigsten Punkte hierbei ist, wie "netconnex" erklärt, eine stabile Internetverbindung. Ist eine ausreichende Internetverbindung am üblichen Arbeitsplatz nicht gegeben, sei es durchaus hilfreich, sich schon vor dem anstehenden Meeting eine Lösung zu überlegen. Dazu könne man zum Beispiel die Geschwindigkeit eines Hotspots in einem Café, Hotel oder öffentlichen Gebäude in der Nähe testen.

Auch das genutzte Endgerät spielt eine Rolle bei Online-Meetings, da man durch die meisten Plattformen nicht auf ein bestimmtes Gerät beschränkt wird. Die Funktionalität und die eigene Erfahrung mit dem Gerät sind bei der Auswahl von Bedeutung. Beispielsweise könnte eine Besprechung schnell stressig werden, wenn man die "Mute"-Taste nicht finden kann. Generell gilt, dass man sich schon vor dem Meeting mit der Plattform, dem Gerät und deren Funktionen vertraut machen sollte.

Ebenfalls wichtig ist das richtige Headset. Probleme mit der Akustik liegen häufig an schlechten oder falsch verbundenen Kopfhörern, die zu Rauschen, störenden Hintergrundgeräuschen oder dem Ein- und Ausschalten der eigenen Stimme führen können.

Ähnlich verhält es sich auch mit Problemen bei der Bildqualität. Diese hängt, abgesehen von der Internetverbindung, auch von der richtigen Kamera ab. Deshalb sind HD-Kameras meist die beste Alternative für ein professionelles Online-Meeting und schlagen die in Laptops verbauten "Standard-Kameras" um Längen.

Aktiv am Meeting teilnehmen

Sind alle Vorbereitungen für ein Online-Meeting getroffen, gilt es nur noch bei dem tatsächlichen Termin einen guten Eindruck zu machen. "Focus" erklärt deshalb, wie man in Online-Meetings nicht untergeht. Um bei dem Meeting einen guten Eindruck zu hinterlassen, sollte man schon von Beginn an eine aufrechte Sitzposition einnehmen und zu 100 Prozent aktiv an der Sitzung teilnehmen. Hierbei gilt es auch auf nonverbale Kommunikation zu achten, also die Augen nicht wandern zu lassen und auch in der "Mute"-Funktion aktives Zuhören durch das Nutzen der Chat-Funktionen oder Google Meet Emojis zu signalisieren. Ebenfalls hilfreich sei das Nutzen von Redezeit-Trackern, um darauf zu achten, dass jedem der gleiche Raum für Kommunikation gegeben wird.

