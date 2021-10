10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der deutsche Aktienmarkt dürfte freundlich in die neue Woche starten.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,1 Prozent fester bei 15.566 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die wichtigsten Börsen in Asien entwickeln sich am Montag unterschiedlich.

In Japan verbucht der Leitindex Nikkei aktuell (07:38 Uhr) einen Verlust von 0,73 Prozent bei 28.595,92 Punkten.

An der Börse in Shanghai steigt der Shanghai Composite um 0,40 Prozent auf 3.596,78 Einheiten. In Hongkong legt der Hang Seng um 0,09 Prozent auf 26.150,57 Punkte zu.

3. Verdi-Chef Werneke soll in Aufsichtsrat der Deutschen Bank einziehen

Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, soll neues Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bank werden. Zur Nachricht

4. Nach Interesse von UniCredit: Gespräche mit Italien über Verkauf von Monte dei Paschi gescheitert

Die Verhandlungen zwischen der italienischen Regierung und der UniCredit über einen Verkauf der angeschlagenen Monte dei Paschi di Siena sind gescheitert. Zur Nachricht

5. Fitch erhöht Ausblick für MTU auf stabil

Die Ratingagentur Fitch hat ihren Ausblick für die Bonitätsnoten der MTU Aero Engines AG auf stabil von negativ angehoben. Zur Nachricht

6. Zinsmanipulationen der Deutschen Bank: US-Aufsicht zahlt Whistleblower 200 Millionen Dollar

Die US-Finanzaufsicht CFTC hat einem Whistleblower den Rekordbetrag von fast 200 Millionen Dollar (172 Mio Euro) gezahlt. Zur Nachricht

7. Facebook legt Quartalszahlen vor - kommt auch neuer Name?

Die Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen von Facebook am Montag (nach 22.00 Uhr) könnte spannender ausfallen als üblich. Zur Nachricht

8. HSBC steigert Gewinn stärker als erwartet

Die britische Großbank HSBC hat im dritten Quartal weiter von einer deutlich besseren Lage bei faulen Krediten profitiert. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise verzeichnen aktuell Zuwächse.

10. Euro legt leicht zu

Der Euro hat am Montag im frühen Handel leicht zugelegt.

