DAX startet fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Finanzinvestoren wollen zooplus gemeinsam übernehmen -- Verdi-Chef Werneke soll in Aufsichtsrat der Deutschen Bank einziehen -- HSBC im Fokus

ATOSS Software wächst weiter. Novartis scheitert in Studie mit Krebsmittel. Neuer Anlauf für Online-Erörterung von Kritik an Tesla-Fabrik. Facebook legt Quartalszahlen vor - kommt auch neuer Name?. Nach Interesse von UniCredit: Gespräche über Verkauf von Monte dei Paschi wohl vor. Zinsmanipulationen der Deutschen Bank: US-Aufsicht zahlt Whistleblower 200 Millionen Dollar. Fitch erhöht Ausblick für MTU auf stabil.

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt startet freundlich in die neue Woche. So eröffnete der DAX 0,24 Prozent höher bei 15.566 Punkten. Der TecDAX tritt anfänglich auf der Stelle. Die Berichtssaison nehme nun auch in Europa richtig Fahrt auf, was den DAX aus seiner Lethargie befreien könne, schrieb der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. Allerdings sei die Richtung völlig offen, denn die Erwartungen an die Ergebnisse der Unternehmen seien hoch, und jede Enttäuschung könne schnell Verluste zur Folge haben. Derweil lassen sich die Börsianer durch die deutliche Zunahme an COVID-19 Fällen bisher nicht verunsichern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen kommen am Montag kaum vom Fleck. So startete der EuroSTOXX 50 quasi unverändert bei 4.188 Indexeinheiten. Investoren warten auf Impulse von den im Tagesverlauf anstehenden Geschäftszahlen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung am Freitag kaum verändert. Nachdem er zwischenzeitlich auf rotes Terrain abrutschte, konnte er wieder in die Gewinnzone drehen und bis zum Handelsende um 0,21 Prozent auf 35.677,68 Punkte zulegen. Der Techwerteindex NASDAQ Composite fiel dagegen tiefer ins Minus, nachdem er bereits zum Start nachgegeben hatte. Er verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,82 Prozent auf 15.090,20 Zähler in den Feierabend. Äußerungen von US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell bremsten die US-Börsen. Zuvor hatte sie noch von überwiegend positiven Nachrichten der Unternehmen in der laufenden Bilanzsaison profitiert. Laut dem Fed-Chef besteht das Risiko einer höheren Inflation. Es sei Zeit, die monatlichen Anleihekäufe zurückzufahren - allerdings sei es für Zinserhöhungen noch zu früh. Derweil hat sich die Aktivität in der US-Wirtschaft im Oktober belebt. So stieg der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft von 55,0 Punkten im Vormonat auf 57,3 Punkte. Am Vorabend veröffentlichten Intel und Snap nachbörslich ihre Quartalsberichte. Diese dämpften jedoch die gute Stimmung für Technologiewerte. Am Freitag öffneten dann mit Schlumberger, Honeywell und American Express weitere Unternehmen ihre Bücher. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken