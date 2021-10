Digitalwährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs ist am Samstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 60.551,56 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 60.716,61 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Bitcoin Cash 626,17 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 624,18 US-Dollar.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 3.971,47 Dollar.

Mit dem Litecoin-Kurs ging es auf 191,39 US-Dollar bergauf. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 190,90 US-Dollar gestanden.

Der Ripple-Kurs pendelt indes gegenüber dem Vortag weiterhin um die Marke von 1,089 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs notiert bei 2,151 US-Dollar. Am Vortag stand der Cardano noch bei 2,157 Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Monero-Kurs notiert heute bei 264,83 US-Dollar im Minus. Am Vortag lag der Kurs bei 266,87 US-Dollar.

Der IOTA wird bei 1,320 US-Dollar leichter gehandelt. Am Vortag notierte der Kurs bei 1,349 Dollar.

Der Verge-Kurs notiert am Samstag bei 0,0245 US-Dollar. Am Vortag war die Verge 0,0241 US-Dollar wert gewesen. Damit setzt der Verge seine Seitwärtsbewegung fort.

Der Stellar-Kurs ist gegenüber dem Vortag nicht vom Fleck gekommen. Aktuell ist ein Stellar 0,3724 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs bei 0,3722 US-Dollar.

Der NEM-Kurs ist gegenüber dem Vortag nicht vom Fleck gekommen. Aktuell ist ein NEM 0,1733 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs bei 0,1738 US-Dollar.

Der Dash-Kurs ist gegenüber dem Vortag abgefallen. Aktuell ist ein Dash 194,35 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 195,20 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung NEO zeigt sich heute bei 44,22 US-Dollar im Minus. Am Vortag lag der Kurs bei 44,47 US-Dollar.

