Deutsche Wohnen löst Wandelschuldverschreibung 2024 vorzeitig ab

Gekündigt werde die Anleihe zum 6. Dezember, teilte der Wohnungsimmobilienkonzern in Berlin mit. Anleiheinhaber, die ihr Wandlungsrecht nicht bis spätestens zum 19. November in Anspruch nehmen, bekommen am Nikolaustag den Nennbetrag der Anleihe zuzüglich Zinsen zurückgezahlt.

Die Deutsche Wohnen kann die Anleihe aus dem Jahr 2017 nach den festgelegten Konditionen deshalb vorzeitig zurückzahlen, weil weniger als 20 Prozent des aggregierten Nominals der Anleihe im Gesamtnennbetrag von 800 Millionen Euro ausstehen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Deutsche Wohnen