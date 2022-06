10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,62 Prozent fester bei 14.550 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Grün

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei derzeit (08:00 Uhr MESZ) 0,67 Prozent auf 27.946,44 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es nach dem Feiertag am Freitag ebenfalls nach oben. Der Shanghai Composite gewinnt 0,87 Prozent auf 3.223.,34 Zähler. Die Börse in Hongkong war am Freitag feiertagsbedingt ebenfalls geschlossen, zum Wochenstart zieht der Hang Seng derzeit 1,3 Prozent auf 21.356.,30 Einheiten an.

3. Mercedes beordert weltweit fast eine Million Autos zurück in die Werkstätten

Mercedes-Benz ruft dem Kraftfahrt-Bundesamt zufolge wegen möglicher Bremsprobleme weltweit fast eine Million ältere Fahrzeuge zurück. Zur Nachricht

4. Änderungen im DAX, TecDAX, MDAX und SDAX: Beiersdorf-Aktie wird wieder Blue Chip

Stoxx Ltd., der Indexanbieter von Qontigo, hat am Freitagabend diverse Änderungen der Indexzusammensetzungen am deutschen Aktienmarkt mitgeteilt. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 20. Juni in Kraft. Die Aktie des Konsumgüterherstellers Beiersdorf wird in den Leitindex DAX aufgenommen. Zur Nachricht

5. Siemens bringt Deutsche Bahn als ICE-Netz-Betreiber in Ägypten ins Spiel

Siemens bringt als Betreiber des Hochgeschwindigkeitsnetzes in Ägypten, für das gerade die Verträge unterschrieben wurden, die Deutsche Bahn ins Spiel. Zur Nachricht

6. Moskaus Gas-Sanktionen gegen GAZPROM Germania führen zu Milliardenkosten

Die Sanktionen des Kreml gegen GAZPROM Germania und deren Tochterfirmen könnten deutsche Steuerzahler und Gasverbraucher laut einem Zeitungsbericht mit Zusatzkosten von mehr als 5 Milliarden Euro im Jahr belasten. Zur Nachricht

7. KLM holt gestrandete Passagiere aus Europa nach Amsterdam

Die niederländische Fluggesellschaft KLM hat am Pfingstsonntag damit begonnen, zahlreiche ihrer am Vortag in europäischen Ländern gestrandeten Passagiere nach Amsterdam zu bringen. Zur Nachricht

8. Apple-Aktie: Auftakt der Entwicklerkonferenz WWDC

Apple wird am Montag (ab 19.00 Uhr) einen Ausblick auf die künftigen Funktionen seiner Geräte geben. Zur Nachricht

9. Société Générale-Aktie: Jefferies stuft SocGen herauf

Das Analysehaus Jefferies hat Société Générale von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 35 Euro angehoben. Zur Nachricht

10. EU will gegen Geldwäsche mit Bitcoin & Co. vorgehen: Diese Folgen könnte die Gesetzesänderung für den Kryptomarkt haben

Mit wachsender Beliebtheit rufen Kryptowährungen auch immer mehr die staatlichen Behörden auf den Plan. Mit einer Gesetzesanpassung will die EU nun Geldwäsche mittels Bitcoin & Co. verhindern - mit weitreichenden Folgen, wie Experten warnen. Zur Nachricht

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com