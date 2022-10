10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei gegen 08:00 MESZ 0,55 Prozent auf 27.037,24 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite hingegen 1,34 Prozent auf 2998,34 Zähler nach. In Hongkong fällt der Hang Seng derweil um 5,54 Prozent auf 15.313,11 Punkte.

3. Aurubis startet Testreihe für blauen Ammoniak in Kupferdrahtherstellung

Aurubis geht einen weiteren Schritt in Richtung Klimaneutralität und testet den industriellen Einsatz von blauem Ammoniak als Brennstoff. Zur Nachricht

4. Beim Streit um Hamburger Hafenterminal dringt China auf Zusammenarbeit

Im Streit um den vor mehr als einem Jahr vereinbarten Einstieg Chinas bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen (HHLA) dringt Peking auf deutsch-chinesische Zusammenarbeit. Zur Nachricht

5. Trotz Verkäufen braucht Credit Suisse offenbar eine Kapitalerhöhung

Die schweizerische Bank Credit Suisse kommt laut einem Medienbericht trotz Verkäufen von Firmenteilen nicht um eine Kapitalerhöhung herum. Zur Nachricht

6. SAP-Betriebsratschef sieht Sparmaßnahmen bei Dienstreisen kritisch

SAP-Betriebsratschef Eberhard Schick hat Sparmaßnahmen des Softwarekonzerns bei internen Dienstreisen kritisiert. Zur Nachricht

7. Lufthansa reduziert Inlandsflüge

Die Lufthansa bietet auch aus Kostengründen weniger innerdeutsche Flüge an. Zur Nachricht

8. Netzagentur-Präsident will angesichts Briefprobleme bei der Deutschen Post sanktionieren können

Wegen steigender Beschwerdezahlen über die Deutsche Post hat der Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller ein schärferes Schwert für seine Behörde eingefordert. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Montag mit Kursverluste in die Handelswoche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Dezember kostete am Morgen 92,58 US-Dollar. Das waren 92 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im November fiel um 0,86 Cent auf 84,19 Dollar.

10. Euro etwas schwächer

Der Euro ist am Montag etwas gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Gemeinschaftswährung am Freitag deutlich zulegen konnte. Am Morgen wurde der Euro bei 0,9842 US-Dollar gehandelt, nachdem er am späten Freitagabend auf knapp unter 0,99 gestiegen war.

Bildquellen: Creativa Images / Shutterstock.com