DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Einbruch an der Börse in Hongkong-- Credit Suisse braucht trotz Verkäufen wohl Kapitalmaßnahmen -- HHLA, SAP im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte an die positive Vorwoche anknüpfen.

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain. Der TecDAX wird ebenfalls mit Gewinnen erwartet.

Positive Vorgaben aus den USA, wo die Indizes angetrieben von etwas nachlassenden Renditen am Anleihemarkt deutlich zugelegt hatten, dürften stützend wirken. Von den deutlichen Verlusten an der Börse in Hongkong dürfte sich der DAX unbeeindruckt zeigen. Im Fokus der Anleger steht in dieser Woche vor allem die an Fahrt gewinnenden Berichtssaison sowie der Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken