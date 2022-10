Ausblick: Kühne + Nagel International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GO

Heute im Fokus

DAX deutlich höher -- US-Anleger kaufen zu -- Gaspreis im Sinkflug -- Analysten zuversichtlich für Deutsche Bank -- Mercedes-Benz, thyssenkrupp, Covestro, Credit Suisse, ATOSS, MorphoSys im Fokus

INDUS senkt Prognose. Philips erleidet Nettoverlust in Milliardenhöhe. S&P Global: Aktivität in der deutschen Wirtschaft verlangsamt sich im Oktober deutlicher als erwartet. AstraZeneca: FDA erteilt erste Zulassung für Imjudo. BVB nach starkem Sieg gegen Stuttgart zuversichtlicher. Beim Streit um Hamburger Hafenterminal dringt China auf Zusammenarbeit. Hannover Rück plant in Deutschland deutliche Preiserhöhungen.