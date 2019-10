Beim Geldabheben im Urlaub nicht in die Kostenfalle tappen: So geht´s

Grundsätzlich gibt es zwei Gebührenarten

Wer im Ausland Bargeld am Automaten holt, muss teilweise mit zusätzlichen Kosten in Höhe von bis zu zehn Prozent der abgehobenen Summe rechnen. Denn sowohl die Automatenbetreiber im Reiseland, als auch die Banken zuhause können Gebühren für das Geldabheben im Ausland verlangen.

Es lohnt sich deshalb, einen Blick auf die Funktionen und Mechanismen der Automaten, im englischsprachigen Ausland auch ATMs genannt, zu werfen. Oft wird mit der Deklarierung "0% Commission" geworben, hier ist für den Urlauber allerdings Vorsicht geboten. Diese Aussage bezieht sich meist nur auf die jeweilige Landeswährung, welche nicht in Euro umgerechnet wird. Für Umrechnungen in Euro werden von den Automatenbetreibern in der Regel immer Gebühren berechnet. Es ist ratsam, auf die Umrechnung in Euro zu verzichten. Sie ist zudem nicht immer nachvollziehbar, da die Gebührenaufschläge auf die momentanen Wechselkurse aufgerechnet werden. Deshalb bei der Frage nach einer Umrechnung NEIN auswählen. Zudem sagt diese Zeile "0% Commission" nichts darüber aus, ob Zahlungen an die jeweiligen EC- oder Kreditkarteninstitute zu leisten sind. Deshalb empfiehlt sich, bereits vor Reiseantritt die Konditionen der Bank abzuklären. Länder mit bekannterweise hohen Umrechnungskursen sind Polen, Großbritannien, Tschechien und die Schweiz.

Alternative Zahlungsmethoden und Institutionen

Eine beliebte Zahlungsmethode sind sogenannte Travellerschecks beziehungsweise Reiseschecks. Diese Schecks werden beispielsweise von American Express in den dominanten Währungen wie Dollar, Euro oder Yen ausgegeben, auch einige Reiseanbieter und -büros stellen sie aus. Mit den Schecks kann bei Vorlage des Reisepasses, genauso wie mit der Kreditkarte gezahlt werden. In der Regel bestehen keine Probleme bei der Annahme der Schecks, da sie wegen der benötigten Unterschrift als Autorisierung als sehr sicher gelten. Trotz allem ist der Zahlungsprozess etwas komplizierter als mit einer Kreditkarte. Die Travellerschecks können gegen Gebühr erstattet werden.

Wer häufig im Ausland ist oder einen längeren Auslandsaufenthalt plant, für den lohnt es sich, ein Konto bei einer Direktbank zu eröffnen. Kreditinstitute, die so etwas anbieten, sind die DKB, Norisbank oder Santander. Damit werden Abhebungen im Ausland komplett gebührenfrei. Die Konditionen variieren von Bank zu Bank. Einzelne Kreditkarten der Sparkasse, Postbank oder der Deutschen Bank deklarieren kostenfreies Abheben im Ausland, allerdings können hier wieder Automatengebühren anfallen.

Genügend Bargeld und Recherche machen Sinn

Um gar nicht erst im Urlaub mehrmals Geld abheben zu müssen, da die Gebühren pro Transaktion fällig werden, ist es sinnvoll, schon vor Reisebeginn das Geld in die jeweilige Landeswährung umzutauschen. Ein weiterer Faktor für die Bargeldmitnahme ist die Situation im Reiseziel. Sobald klar ist, dass wenig Möglichkeiten zum Geldabheben gegeben sind und EC- oder Kreditkarten nur geringfügig genutzt werden, sollte von vornherein umgetauschtes Bargeld mitgenommen werden. Eine kurze Recherche, wie viel Bares maximal in das Urlaubsland eingeführt werden darf, ist hilfreich und kann ohne großen Zeitaufwand erledigt werden.

Häufig ist es möglich die Abhebungsgebühren eines Landes im Vorfeld zu recherchieren. Die Gebühren fallen vor Ort trotzdem an, können aber bereits vor Abreise einkalkuliert werden. Häufig wird vom Kreditinstitut oder von den Geldautomaten ein Kreditlimit pro Tag festgelegt. Diese Höchstgrenzen können zwischen 300 und 1.000 Euro variieren. Außerdem müssen einige Karten für die Benutzung im Ausland freigeschaltet werden. Dazu einfach auf das Online-Banking gehen oder direkt bei der Hausbank anrufen.

Am empfehlenswertesten ist es schlussendlich, eine ausreichende, bereits in die Landungswährung gewechselte Summe, mitzunehmen und dann vor Ort mehrmals mittlere Beträge in der Landeswährung, ohne Umrechnung in Euro, abzuheben. Bei längeren oder häufigen Auslandsaufenthalten ist außerdem eine Direktbank ratsam. In jedem Fall gilt: Alles was es bezüglich der Zahlungsmittel zu recherchieren gibt, vorher schon in Erfahrung bringen.

Redaktion finanzen.net

