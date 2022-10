AstraZeneca-Aktie höher: FDA erteilt erste Zulassung für Imjudo

Dessen monoklonalen Antikörper hat sich in Kombination mit dem bereits zugelassenen Krebsmittel Imfinzi als geeignet zur Behandlung von Patienten mit inoperablem Leberkrebs erwiesen, wie der britisch-schwedische Pharmakonzern mitteilte.

Bei Leberkrebs-Patienten, die in der Phase-3-Studie Himalaya mit der Kombination von Imjudo und Imfinzi behandelt wurden, sank das Sterberisiko im Vergleich zum Bayer-Krebsmedikament Nexavar (Sorafenib) um 22 Prozent, so AstraZeneca.

Etwa 31 Prozent der mit der Kombinationstherapie behandelten Patienten sei nach drei Jahren noch am Leben gewesen, verglichen mit 20 Prozent der mit Sorafenib behandelten.

Derzeit werden laut AstraZeneca Zulassungsanträge für Imjudo in Kombination mit Imfinzi in Europa, Japan und mehreren anderen Ländern geprüft. In London gewinnen die AstraZeneca-Aktien zeitweise 0,79 Prozent auf 97,97 Pfund.

DJG/DJN/rio/err

LONDON (Dow Jones)

