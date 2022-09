AstraZeneca-Aktie und Sanofi-Aktie uneins: EU für Zulassung von Atemwegsvirus-Vorsorge - EMA empfiehlt Antikörpermittel zur COVID-Therapie

Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelbehörde habe den Wirkstoff Nirsevimab als vorbeugende Therapie gegen Erkrankungen der unteren Atemwege durch das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) empfohlen, teilte der britisch-schwedische Pharmakonzern mit.

Das Mittel mit dem Handelsnahmen Beyfortus ist ein lang wirkender Antikörper, der für alle Säuglinge zum Schutz vor RSV-Erkrankungen ab der Geburt entwickelt wurde. Beyfortus wäre die erste präventive Option für Neugeborene und Kleinkinder gegen das Virus, das als Risikofaktor für den plötzlichen Kindstod gilt.

AstraZeneca - EMA empfiehlt Antikörpermittel zur COVID-Therapie

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA befürwortet die Anwendung des Antikörpermedikaments Evusheld von AstraZeneca zur Behandlung von COVID-19-Erkrankungen.

Zudem empfehle die Behörde auch dessen Therapie gegen eine der Hauptursachen für Lungenentzündungen, teilte der britisch-schwedische Pharmakonzern am Freitag mit. Das Medikament ziele auf die Behandlung von erwachsenen und jugendlichen COVID-19-Patienten ab, die keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigen und bei denen das erhöhte Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs bestehe. Der ursprünglich zu präventiven Zwecken konzipierte Antikörper-Cocktail ist in vielen Ländern bisher nur bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem im Einsatz, bei denen Impfstoffe nur wenig oder gar nicht wirken. Die Entscheidung über eine Zulassung des Arzneimittels zur Behandlung von bereits erkrankten Personen muss die Europäische Kommission fällen. Diese befolgt in der Regel jedoch den Empfehlungen der EMA.

Die AstraZeneca-Aktie legt in London zeitweise um 2,76 Prozent auf 104,10 GBP zu, während die Sanofi-Aktie an der EURONEXT in Paris 0,16 Prozent tiefer bei 81,47 Euro notiert.

LONDON (Dow Jones) / Bangalore (Reuters)

Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca PLC Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca PLC Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca PLC

Bildquellen: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com