Bayer Aktie News: Bayer am Mittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 23,92 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 23,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 24,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 544.340 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 31,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,17 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,111 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,03 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 05.03.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,73 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,86 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 13.05.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,43 EUR je Aktie.

