10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost geschlossen

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei am Freitag auf Vortagsniveau bei 26.094,50 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite vor dem Wochenende letztlich 0,51 Prozent auf 3.089,26 Zähler. In Hongkong notierte der Hang Seng zum Handelsende am Freitag 0,20 Prozent höher bei 19.781,41 Einheiten.

3. China: Stimmung in Industrie und Dienstleistung überraschend deutlich eingetrübt

In China hat sich die Stimmung bei großen und staatsnahen Unternehmen im Dezember noch deutlicher eingetrübt als Experten erwartet hatten. Zur Nachricht

4. CEWE-Führungsstreit geht in nächste Runde

Dem Fotodienstleister CEWE Color Stiftung bleibt der zermürbende Führungsstreit auch im neuen Jahr erhalten. Zur Nachricht

5. Sartorius-Aktie: Sartorius will auch in Zukunft weitere Unternehmen übernehmen

Der Laborzulieferer Sartorius will auch in den kommenden Jahren weitere Unternehmen übernehmen. Zur Nachricht

6. Bankenverband erwartet 'moderate Rezession' in Deutschland

Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung des Bankenverbands im Winterhalbjahr in eine "moderate Rezession" rutschen. Zur Nachricht

7. Großbritannien verfehlt eigene Ziele bei Handelsverträgen nach Brexit

Großbritannien hat sein für den Jahreswechsel selbst gesetztes Ziel für Handelsverträge nach dem Brexit deutlich verfehlt. Zur Nachricht

8. HHLA-Aktie: HHLA-Chefin nimmt Bund und Länder in die Pflicht - Elbe muss schiffbar gehalten werden

Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat den Bund und die Länder an ihre Verantwortung bei Instandhaltung der Elbe als Schifffahrtsstraße erinnert. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise steigen am Montag. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 85,99 US-Dollar - das beutet ein Plus von 3,72 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,79 US-Dollar auf 80,53 US-Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am ersten Handelstag des neuen Jahres kaum bewegt. Am Montagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0698 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend.

Bildquellen: alphaspirit / Shutterstock.com