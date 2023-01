Erster Handelstag 2023: Asiens Börsen im Feiertag -- CEWE-Führungsstreit geht in nächste Runde -- Sartorius-Chef rechnet mit begrenztem Wachstum -- HHLA im Fokus

Der DAX startete bereits tiefer und verblieb auch im Anschluss in Rot. Dabei riss er auch wieder die vielbeachtete Marke von 14.000 Punkten. Unter dieser Schallmauer ging das deutsche Börsenbarometer dann auch aus dem Handel: 13.923,49 Punkte (Tagesverluste von minus 1,05 Prozent) lautet der Jahresschlusstand für den DAX.Der TecDAX eröffnete den verkürzten Handel ebenfalls schwächer und bewegte sich im Anschluss weiter in der Verlustzone. Letztlich beliefen sich die Einbußen am Freitag auf 1,09 Prozent, was einen Schlussstand von 2.921,12 bedeutete.

Die europäischen Märkte zeigten sich am letzten Handelstag des Jahres tiefer.

Der EURO STOXX 50 ging etwas tiefer in die Freitagssitzung und bewegte sich auch im weiteren Verlauf in der Verlustzone. Letztendlich ging er mit eine Minus von 1,47 Prozent auf 3.793,62 Punkte in das Silvesterwochenende.

Wie bereits in den vergangenen Tagen blieben auch am letzten Handelstag des Jahres die Umsätze dünn. Viele Handelsplätze in Europa beendeten das Börsenjahr bereits am Nachmittag: Die Frankfurter Börse schloss um 14:00 Uhr, die Jahresendkurse an der Börse in London wurden schon um 13.30 Uhr berechnet und in Wien wurde damit um 14.15 Uhr gestartet. An den anderen Börsenplätzen findet bis zum Abend ein regulärer Handel statt.

Damit ging ein trübes Börsenjahr zu Ende. Zu den anhaltenden Inflations- und Rezessionssorgen der Anleger sagte David Bizer, Geschäftsführer beim Investmentmanager Global Customized Wealth, gegenüber Reuters: "Der Aktienmarkt war das ganze Jahr über sehr stark von der US-Notenbank Fed getrieben. Der Markt hat die ganze Zeit versucht zu antizipieren, wann, wie schnell und wie lange die Fed die Zinsen erhöhen wird." Zuallererst bestimmte der Ukraine-Krieg und die daraus resultierende Energiekrise die Märkte. Derzeit nimmt zudem die Unsicherheit der Anleger bezüglich der derzeitigen Lockerungen der Corona-Maßnahmen in China und neuen COVID-Welle zu.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken