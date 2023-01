Noch vor Produktionsstart: Neues Add-On für Teslas Cybertruck

Aktien in diesem Artikel Tesla 112,24 EUR

• Seit Ankündigung von Teslas Cybertruck entwickeln immer mehr Unternehmen Add-Ons• Space Campers hat ein Camper-Modul für den Cybertruck angekündigt• Seit Mitte Dezember kann man das Camper-Modul reservieren

Eine ganze Reihe junger Unternehmen bietet Interessenten Add-Ons zur Erweiterung des kommenden Tesla Cybertruck - so soll das angekündigte Fahrzeug beispielsweise zum Boot umgebaut werden können. Nun kündigte das Unternehmen Space Campers an, ein Camper-Modul für den Cybertruck entwickelt zu haben. Es sei seit Mitte Dezember reservierbar und zu einem Preis ab 24.000 US-Dollar erhältlich.

Das Add-On soll vor allem eines sein: unkompliziert und komfortabel

Das Add-On soll ganz unkompliziert über einen eingebauten Mechanismus auf die Ladefläche des Cybertruck montiert werden können, ohne das Fahrzeug selbst dafür umzubauen oder Ladefläche einzubüßen. Im Basis-Modell ist ein verstellbares Bett mit den Maßen 1,50 m x 1,80 m enthalten und klappt man die Decke des Add-Ons hoch, gibt es rund 2,4 m Luftraum - man kann also sogar stehen. Alternativ kann man die Decke zugeklappt lassen, um mit dem Camper weniger aufzufallen. Die einzelnen Module des Campers lassen sich auf verschiedene Arten einsetzen, sodass beispielsweise aus der Ablagefläche für die 10 cm dicke Schaumstoffmatratze auch ein Tisch gemacht werden kann. Außerdem ist der Camper nach Angaben von Space Campers mit der Batterie des Cybertruck verbunden, wodurch auch eine Leselampe und andere elektrische Features zur Geltung kommen. Die Komplexität des simpel zu handhabenden Add-Ons stellt Space Campers ebenso wie mögliche Zusatz-Erweiterungen in einem Video vor:

Wann das Camper-Modul tatsächlich kommt, bleibt unklar

Die Reservierung des Camper-Moduls erfolgt online auf der Website von Space Campers. Je nach Reservierungsgebühr erhalten Interessenten verschiedene Zusicherungen. Während für 100 US-Dollar lediglich ein Set reserviert wird (die Gebühr kann jederzeit zurückerstattet werden), bietet das Reservierungspaket für 1.000 US-Dollar Zusatzleistungen wie dauerhaft zehn Prozent Rabatt auf alle Erweiterungen. Die Pakete für 5.000 bzw. 10.000 US-Dollar beinhalten zusätzlich eine Vergünstigung des Add-Ons selbst.

Das Informationsportal electrek sieht Potenzial in dem Camper-Modul. Dennoch bleibt abzuwarten, wann es an die Interessenten ausgeliefert werden kann - schließlich ist bislang nicht einmal der Cybertruck selbst in Produktion gegangen.

