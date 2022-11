Unplugged Performance verkauft Tesla Cybertruck-Accessoires - bevor das Fahrzeug überhaupt in Produktion gegangen ist

• Seit Ende Oktober können Tesla-Fans bei UP Räder für den Cybertruck vorbestellen• Das Design des CYBRHEX wurde von Sasha Selipanov erstellt• Wann die Räder tatsächlich geliefert werden können, steht noch nicht fest

Sasha Selipanov hat das CYBRHEX designt

Der Cybertruck soll schwimmen können, es werden Camping-Module für die Ladefläche konzipiert und in den USA fahren Kinder tatsächlich schon mit ihren eigenen Cyberquads durch die Straßen: Teslas Cybertruck könnte vor seinem Produktionsstart kaum beliebter sein. Während die meisten Cybertruck-Accessoires sehr große Projekte und kaum bezahlbar sind, ist die Firma Unplugged Performance (UP) mit einem - wie die Informationsplattform electrek es formuliert - "realistischeren" Accessoire in das Geschäft eingestiegen: Das "CYBRHEX" ist ein Set neuer Cybertruck-Reifen mit Design von Sasha Selipanov und sieht nicht nur schick aus, sondern soll auch ganz besonders robust sein. Selipanov ist ein bekannter Sportwagendesigner, dessen Ideen unter anderem bei der Entwicklung des Lamborghini Huracan und Bugatti Chiron eingeflossen sind.

Das CYBRHEX kann in Europa schon vor dem Cybertruck bestellt werden

UP hat bereits in der Vergangenheit Tesla-Accessoires auf den Markt gebracht, weswegen das in drei Größen erhältliche CYBRHEX nach Angaben des Herstellers auch mit den anderen Modellen kompatibel ist. Seit 26. Oktober sind die Sets zur Vorbestellung freigegeben.

UP CYBRHEX Forged, the world’s first Cybertruck aftermarket wheel, debuts today at 12:00 PST for pre-sale! Designed in collaboration with Hypercar designer Sasha Selipanov. Sasha’s work includes Lamborghini Huracan, Bugatti Chiron, Koenigsegg Gemera & CC850. More surprises coming pic.twitter.com/ZGhdYRIh08 - UNPLUGGED PERFORMANCE (@UnpluggedTesla) October 26, 2022

Damit ist das CYBRHEX dem Cybertruck selbst zumindest in Europa einen Schritt voraus. Während man sich in den USA bereits auf eine Warteliste für den Cybertruck setzen lassen kann, ist dies hierzulande noch nicht möglich.

Ohne einen fertigen Cybertruck kann das CYBRHEX nicht getestet werden

Auf der Produktseite schreibt UP deutlich, dass die Tests für das CYBRHEX noch ausstehen und keine Räder geliefert werden können, bevor sie nicht an einem verkaufsfertigen Cybertruck getestet wurden. Den Produktionsstart schätzt electrek auf frühestens Mitte 2023. UP bitte die Interessenten auf der Produktseite außerdem darum, angesichts der erwarteten hohen Nachfrage nur so viele Sets vorzubestellen, wie sie auch wirklich kaufen wollen und stellt klar, dass Weiterverkäufe nicht erwünscht sind. Bestehe der Verdacht, dass ein Käufer die Räder nicht selbst nutzen möchte, werde dieser von der Liste für Vorbestellungen gestrichen.

Für die Vorbestellung wird eine Gebühr über 69,42 US-Dollar erhoben, nach Produktionsstart muss dann der eigentliche Preis in Höhe von 5.992 US-Dollar bis 6.795 US-Dollar (je nach Modell) beglichen werden, ansonsten wird das Set nicht geliefert.

Es sollen weitere Cybertruck-Accessoires kommen

"Der Cybertruck bedeutet für unsere Marke eine aufregende Zeit und spannende Zukunft. Seit wir als erstes Ingenieurbüro [überhaupt] mit der Entwicklung von Tesla-Accessoires begonnen haben, sind wir begeistert von dem Potenzial des Cybertrucks, alle Grenzen zu überschreiten und die bisherigen Annahmen über die Leistungsfähigkeit von Fahrzeugen zu übertreffen. Wir planen, die Zukunft des Cybertrucks aktiv zu unterstützen. Dieses Rad steht für alles, was noch kommen soll", zitiert electrek UP-CEO Ben Schaffer. Das, was noch kommen soll, sind laut Unternehmenswebsite unter anderem Bremsen und eine Federung mit besonders guter Performance - und auch an der Karosserie selbst könnte es Änderungen geben. Es bleibt nur abzuwarten, welche Accessoires zum Cybertruck als nächstes auf den Markt kommen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Tesla