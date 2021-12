Teslas Cyberquad: Das E-Fahrzeug für Kinder

"Machen Sie sich bereit für jedes Abenteuer ...", so beginnt die Beschreibung des US-amerikanischen Autobauers Tesla für sein neustes Produkt. Über den Tesla-Online-Shop kann man sich nun das elektrisch betriebene sogenannte Cyberquad kaufen. Das für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren konzipierte Modell soll nach den Angaben im Online-Shop 1.900 US-Dollar kosten.

Bei dem Design des Kinder-Quads hat man sich nach eigenen Angaben vom 2019 vorgestellten Cybertruck inspirieren lassen. Dieser sollte eigentlich Ende 2021 erhältlich sein, doch die Auslieferung wurde nach Berichten der Nachrichten-Website Electrek aufgrund der vielen Vorbestellungen und der aktuellen Halbleiterkrise auf Ende 2022 verschoben. Entworfen wurde der Cyberquad von Teslas Chefdesigner Franz von Holzhausen. Dieser postete ein Video des Quads auf Twitter und fügte hinzu, dass das neue "Tesla-Modell" eine Menge Spaß für Kinder und Erwachsene bringt. Laut den Angaben im Online-Shop ist das Cyberquad allerdings nicht für Erwachsene ausgelegt. Mit einem Eigengewicht von 55 Kilogramm verträgt das Quad nur maximal 68 Kilogramm.

Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk