So schätzen Analysten die Rheinmetall-Aktie ein

Seit 135 Jahren

2020 hat die Rheinmetall AG trotz Corona-Pandemie den dritthöchsten Umsatz seit ihrer Gründung im Jahr 1889 erwirtschaftet und ihn 2021 sogar noch übertroffen. Mit der russischen Invasion der Ukraine Anfang 2022 ist schließlich der Aktienkurs des Großkonzerns in die Höhe geschossen - was macht das Unternehmen so erfolgreich? Eine Unternehmensgeschichte.