KION-Aktie klettert: Hauck Aufhäuser-Analyst Hält KION für günstig zu habenden "Champion"

Der Gabelstaplerhersteller sei im Vorjahr von hohen Inputkosten und den globalen Einschränkungen in der Lieferkette stark belastet worden, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Für 2023 rechne er mit einem Anstieg der Profitabilität (bereinigte Ebit-Marge) um 4,7 Prozentpunkte. Ab 2024 sollte sich die Rentabilität wieder normalisieren. KION sei ein günstig zu habender "Champion", resümierte der Experte.

Die KION-Aktie klettert am Montag im XETRA-Handel zeitweise um 3,74 Prozent auf 27,77 Euro.

/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2023 / 08:18 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2023 / 08:18 / MEZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf KION GROUP AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KION GROUP AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KION GROUP AG

Bildquellen: KION GROUP