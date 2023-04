10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MESZ 0,18 Prozent im Plus bei 28.614,86 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil 0,15 Prozent auf 3.296,30 Einheiten nach. In Hongkong geht es für den Hang Seng 0,63 Prozent auf 19.949,78 Zähler nach unten.

3. Software-Aktie: Silverlake will Software AG übernehmen - Stiftung unterstützt Übernahmeangebot

Das Technologie-Investmentunternehmen Silverlake will die Darmstädter Software AG übernehmen. Zur Nachricht

4. BVB-Aktie: BVB übernimmt Tabellenführung - 4:0 Heimsieg gegen Frankfurt

Selbst der Platz an der Tabellenspitze lockte Edin Terzic nicht aus der Reserve. Zur Nachricht

5. Ryanair- und Air France-KLM-Aktien: Warnstreik am Berliner Flughafen

Am Berliner Flughafen starten an diesem Montag wegen eines Warnstreiks keine Passagierflüge. Zur Nachricht

6. Mercedes-Benz-Aktie: BGH-'Dieselsenat' urteilt über Kredit-Klausel bei Mercedes

Haben Käufer eines Mercedes-Diesel mit dem Abschluss ihres Autokredits auf sämtliche Schadenersatz-Forderungen verzichtet? Zur Nachricht

7. UBS-Aktie: Wechsel des UBS-Risikovorstands verzögert sich wegen CS-Übernahme

Bei der UBS verzögert sich durch die staatlich organisierte Übernahme der Credit Suisse der Wechsel auf der Position des Risikovorstands. Zur Nachricht

8. Salzgitter-Aktie: Salzgitter macht mehr Gewinn als erwartet - Ziele für das laufende Jahr bestätigt

Der Stahlhersteller Salzgitter ist besser als erwartet ins laufende Jahr gestartet. Zur Nachricht

9. Ölpreise starten mit weiteren Verlusten in die Woche

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn an ihre schwache Tendenz in der Vorwoche angeknüpft. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 80,75 US-Dollar. Das waren 91 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel in ähnlichem Ausmaß auf 76,97 Dollar.

10. Euro gibt leicht nach

Der Euro hat zu Beginn der Woche leicht nachgegeben. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0975 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend.

