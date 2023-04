Asiens Börsen uneinheitlich -- Silverlake will Software AG übernehmen -- BGH-'Dieselsenat' urteilt über Kredit-Klausel bei Mercedes -- Ryanair, Air France-KLM im Fokus

Der DAX begann den Freitagshandel knapp im Minus und grub sich dann zeitweise tiefer in die Verlustzone. Im Verlauf konnte er seine Verluste jedoch wettmachen und kletterte ins Plus. Letztlich notierte er 0,54 Prozent höher bei 15.881,66 Punkten. Der TecDAX startete ebenfalls etwas leichter. Im Laufe des Tages schaffte aber auch er den Sprung in die Gewinnzone und legte kräftig zu. Er verabschiedete sich schließlich 1,04 Prozent stärker bei 3.275,04 Zählern ins Wochenende.

Europas Börsen zeigten sich am Freitag freundlich.

Der EURO STOXX 50 notierte zum Ertönen der Startglocke kaum verändert. Im Laufe des Tages drehte er jedoch ins Plus und beendete den Handel mit einem Aufschlag von 0,54 Prozent bei 4.408,59 Einheiten.

Die Stimmungsindizes in Europa haben sich unterschiedlich entwickelt. In Deutschland lag der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im April bei 55,7 Punkten, erwartet wurden 53,3 Punkte nach 53,7 Punkten im Vormonat. Im verarbeitenden Gewerbe wurden 44,0 Punkte vermeldet. Erwartet wurden 45,7 Punkte nach 44,7 Punkten im März. Auch in Frankreich überraschte der Service-Bereich positiv, während es in der Industrie mau aussah. Derweil stützten US-Konjunkturdaten, die über den Erwartung lagen, etwas.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken