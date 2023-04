Neuer Tesla-Konkurrent: Der Togg-SUV aus der Türkei kommt bereits 2024 auf den europäischen Markt

Aktien in diesem Artikel Tesla 150,64 EUR

• 2023 sollen bis zu 28.000 Togg-SUVs produziert werden• In kurzer Zeit sollen 177.500 Vorbestellungen eingegangen sein• Patriotische Statements seitens der Geschäftsführung und Erdoğan werden kritisiert

Der Togg-SUV

Im Rahmen eines nationalen Projekts bringt die Türkei ein in der Türkei produziertes Elektroauto , den T10X, auf den Markt. Schon im Oktober 2022 soll die Produktion laut Berichten von "auto motor sport" in einem neuen Werk in Gemlik angelaufen sein. Bereits im Jahr 2023 sollen dort bis zu 28.000 Fahrzeuge gebaut werden. Innerhalb der nächsten fünf Jahre plant der Hersteller, die Produktion auf 175.000 Exemplare im Jahr zu steigern. Für das Togg-Design soll Pininfarina verantwortlich gewesen sein. Keine Frage, dass bei der Gestaltung erfahrene Designer am Werk waren. "Stimmige Proportionen, hochwertig aussehende Chrom-Details und eine sportliche Linienführung kennzeichnen sowohl beim SUV als auch bei der Limousine den italienischen Stil", so "auto motor sport". Zusätzlich zu dem SUV wurde auch eine Elektro-Limousine als Konzeptstudie angekündigt, die in einem ähnlichen Zeitraum auf den Markt kommen soll. Sowohl der SUV als auch die Limousine sollen auf einer eigens entwickelten Plattform basieren, deren "geistige Eigentumsrechte zu 100 Prozent bei der Türkei liegen". Diese sei modular aufgebaut, in Länge und Breite flexibel sowie komplett für einen elektrischen Antriebsstrang optimiert.

Außerdem bietet Togg laut offiziellen Angaben zwei verschiedene Akku-Alternativen an. Zum einen wäre da die zentral im Wagenboden angeordnete Lithium-Ionen-Batterie, die in der Basisversion eine Kapazität von 52,4 kWh und eine Reichweite von bis zu 314 Kilometer bietet und auf die es seitens des Herstellers eine achtjährige Garantie gibt. Des Weiteren kann der T10X mit einem 88,5 kWh großen Akku bestückt werden. Dabei steigt die Reichweite auf bis zu 523 Kilometer. Außerdem verfügt der T10X über eine Ladeleistung von bis zu 150 kW, womit die 52,4-kWh-Batterie in weniger als 30 Minuten von 20 Prozent auf 80 Prozent Akkuladung aufgeladen werden kann. Angetrieben wird der T10X durch einen 160 kW starken Elektromotor an der Hinterachse.

Im Innenraum soll der SUV über ein digitales 12-Zoll-Instrumentendisplay, einen zentralen 29-Zoll-Smart-Touchscreen und eine bordeigene Kamera verfügen, die mittels Sprachbefehl aktiviert und gesteuert werden kann. Damit soll es dem Fahrer ermöglicht werden, Selfies zu machen, ohne dabei die Hände von Lenkrad nehmen zu müssen. Außerdem haben Nutzer Zugang zu einer 4G-Internetverbindung, zu WiFi-Hotspots sowie zu einem eigenen App-Store. Der Preis für den T10X soll je nach Ausführung zwischen rund 45.700 und 58.000 Euro liegen.

Große Beliebtheit in der Türkei

In der Türkei erfährt die türkische Antwort auf Elon Musks Tesla bereits große Beliebtheit. Wie EFahrer berichtet, sollen vom 16. bis 27. März bereits rund 177.500 Vorbestellungen aus der Türkei eingegangen sein. Wer nun einen der ersten 20.000 produzierten Stromern erhält, soll durch ein Lotterie-Verfahren ausgelost werden. Die Sieger der Auslosung sollen über die Unternehmenswebsite sowie per Mail informiert werden und können daraufhin ihre Bestellung bestätigen. Nicht erfolgreiche Lotterie-Teilnehmer oder Gewinner, die sich entscheiden, mit ihrer Bestellung zum jetzigen Zeitpunkt nicht fortzufahren, sollen ihre Anzahlung zurückerhalten. Togg-Geschäftsführer Karakaş erklärte, dass man sich zunächst auf die Auslieferungen für den heimischen Markt konzentrieren wolle. Das "beispiellose Interesse der Verbraucher in der Türkei" sei jedoch eine Motivation für die geplante Einführung in weitere europäische Länder ab dem nächsten Jahr.

Wahlkampfhilfe für Erdoğan?

Für die Türkei gilt das Unternehmen als eine große Hoffnung der türkischen EV-Industrie. Auch Präsident Erdoğan war bei der Eröffnung der Fabrik anwesend. Auf Twitter erklärte der Präsident, das Unternehmen sei der "gemeinsame Stolz von 85 Millionen Menschen".

"Togg is the shared pride of 85 million people" https://t.co/pmriqhVuAy pic.twitter.com/3gv5DewSAO - Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) October 29, 2022

Dennoch gibt es auch einige kritische Stimmen, die das Projekt als ein Vehikel für Erdoğans Wahlkampf ansehen, wie EFahrer erklärt. Demnach sollen sowohl der Politiker als auch die Geschäftsführung des Newcomer-Unternehmens immer wieder patriotische Statements abgeben haben. Man erkläre den EV-Produzenten zur "globalen Marke mit 100 Prozent türkischem, geistigem und gewerblichem Eigentum". Viele der wesentlichen Komponenten (Batterien, Motoren sowie elektrische Systeme) werden jedoch noch aus dem Ausland bezogen.

