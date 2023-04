Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagnachmittag

Im Minus präsentiert sich um 17:10 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell -1,01 Prozent schwächer bei 27.547,45 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 27.827,69 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (122,29 US-Dollar) geht es um -1,44 Prozent auf 120,52 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Ethereum-Kurs um -0,54 Prozent auf 1.864,94 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.874,98 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Litecoin um -0,90 Prozent auf 86,35 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 87,13 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4728 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:10 auf 0,4661 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Cardano um -2,18 Prozent auf 0,3877 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3963 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Monero-Kurs 0,06 Prozent stärker bei 157,55 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 157,46 US-Dollar.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2002 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0024 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0023 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit muss Stellar Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Stellar-Kurs um -1,92 Prozent auf 0,0938 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,0956 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0370 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0375 US-Dollar.

Währenddessen wird Dash bei 50,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vortag (50,26 US-Dollar).

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 11,23 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,42 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,66 Prozent.

Redaktion finanzen.net