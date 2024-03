10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX leichter erwartet

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Montag rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

2. Börsen in Asien uneins

In Tokio verlor der Nikkei 225 letztlich 2,19 Prozent auf 38.820,49 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,62 Prozent höher bei 3.065,03 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt derweil 1,32 Prozent auf 16.569,51 Einheiten.

3. Allianz legt Milliarden-Rückkaufprogramm auf

Die Allianz nutzt eine Ermächtigung der Hauptversammlung vom Mai 2022 und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm in einem Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro an.

4. Lufthansa-Warnstreik geht in eine neue Runde

Die Lufthansa und ihre Passagiere kommen nicht zur Ruhe. Kaum ist der Warnstreik beim Bodenpersonal zu Ende gegangen, ruft die Kabinengewerkschaft Ufo die rund 19.000 Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa Cityline für diesen Dienstag und Mittwoch zum Streik auf.

4. Ballard Power legt Zahlen vor

Noch vor Börenschluss in Deutschland rückt die Bilanz des Wasserstofftitels Ballard Power für das vierte Quartal 2023 in den Fokus.

6. "Fortnite" könnte bald wieder auf iPhone im EU-Raum zu spielen sein

Die Macher des Online-Spiels "Fortnite" können nun doch weiter daran arbeiten, in der EU auf das iPhone zurückzukehren. Apple ließ den wenige Tage zuvor ausgesperrten schwedischen Entwickler-Account von Epic Games am Freitag wieder zu.

7. US-Justizministerium ermittelt bei Boeing nach Beinahe-Unglück

Nach dem Beinahe-Unglück mit einer Boeing 737-8 Max Anfang Januar hat auch das US-Justizministerium Ermittlungen aufgenommen.

8. Bayer kommt bei der Entwicklung von Glyphosat-Alternative voran

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer kommt bei der Entwicklung einer Alternative zum umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat voran.

9. Ölpreise tiefer

Die Ölpreise geben zum Wochenstart nach. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81,76 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) notiert bei 77,84 US-Dollar.

10. Euro bleibt klar über 1,09 US-Dollar

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn kaum von der Stelle bewegt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0937 US-Dollar und damit in etwa soviel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0932 (Donnerstag: 1,0895) US-Dollar festgesetzt.