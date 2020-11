10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Kursgewinne an den Börsen in USA und Asien dürften am Montag den Grundstein für neue Gewinne beim deutschen Leitindex legen. Für den DAX wird vorbörslich ein um 1,02 Prozent höherer Start bei 13.209,90 Punkten prognostiziert.

2. Börsen in Fernost legen zu

Asiens Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit klaren Aufschlägen. Der japanische Leitindex Nikkei stand zuletzt um 2,05 Prozent höher bei 25.907 Punkten. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 0,86 Prozent auf 3.339 Zähler hinzu. In Hongkong verbucht der Hang Seng zur gleichen Zeit bei 26.297 Einheiten ein Plus von 0,53 Prozent.

3. Trump: BioNTech-Impfstoff soll "sehr, sehr schnell" zugelassen werden

Der von Pfizer und der deutschen Firma BioNTech entwickelte Corona-Impfstoff soll nach den Worten des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump "sehr, sehr schnell" in den USA zugelassen werden. Zur Nachricht

4. Frühere Fed-Chefin Janet Yellen wohl als US-Finanzministerin im Rennen

Die frühere Präsidentin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, ist offenbar als Finanzministerin unter dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden im Rennen. Zur Nachricht

5. GM zieht mit Mini- Elektroauto in China an Tesla vorbei

Ein Mini-Elektroauto von General Motors mit einer Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern und einer Reichweite von 170 Kilometern ist in China am Tesla Model 3 vorbeigerauscht, zumindest was den Absatz angeht. Zur Nachricht

6. Sender-Prognosen: Biden gewinnt US-Wahl mit 306 Wahlleuten - Trump: "Betrug"

Der neu gewählte US-Präsident Joe Biden hat nach jüngsten Prognosen auch den Bundesstaat Georgia gewonnen - und seinen Vorsprung auf den unterlegenen Amtsinhaber Donald Trump damit weiter ausgebaut. Zur Nachricht

7. Tesla auf den Fersen: Porsche-Finanzvorstand hält Aufholjagd bei Digitalisierung für nötig

Porsche-Finanzvorstand Lutz Meschke hält es für vordringlich, bei Digitalisierung und Konnektivität schnell auf Augenhöhe mit Tesla zu kommen. Zur Nachricht

8. Ermittler warnen wohl vor Risiko für Zeugen im Wirecard-Skandal

Zwischen den Mitgliedern des Berliner Wirecard-Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag und der Staatsanwaltschaft München ist ein Streit über die Modalitäten der Vernehmung ehemaliger Top-Manager des insolventen Finanzdienstleisters entbrannt. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Montag vor einem wichtigen Treffen des Ölverbunds Opec+ gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,27 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Freitag.

10. Euro hält sich über 1,18 US-Dollar

Der Euro hat zum Wochenstart stabil über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1850 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend.

