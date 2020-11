GM zieht mit Mini-Elektroauto in China an Tesla vorbei

Der Hongguang Mini, Ende Juli unter der lokalen GM -Marke Wuling auf den Markt gebracht, führte im Zeitraum August bis Oktober mit 55.781 Verkäufen die Hitliste der gefragtesten Elektroautos in China an.

Laut China Passenger Car Association wurden parallel in dieser Zeit 35.283 Einheiten des Model 3 von Tesla verkauft. Das Duo stand zusammen für fast ein Viertel des Absatzes und liegt mit großem Abstand an der Spitze der Verkaufsliste für Elektroautos in China.

Während der Hongguang Mini mit einem Preis von 4.300 Dollar in erster Linie auf Käufer in Chinas kleineren, weniger wohlhabenden Städten abzielt, ist der Model 3, mit dessen Produktion Tesla im vergangenen Jahr in Shanghai begann, mit einem Preis von 37.600 Dollar nach Subventionen eher auf Käufer in Chinas wohlhabenden Metropolen ausgerichtet.

Während GM in China auf das untere Ende des chinesischen E-Auto-Marktes zielt, wollen die Konzernstrategen in den USA vermehrt wohlhabende Kunden erreichen. So soll in etwa einem Jahr ein batteriebetriebener Hummer-Pickup-Truck unter der Konzernmarke GMC zu einem Preis von etwa 113.000 Dollar auf den Markt kommen. Nach Jahren des Kampfes um den Verkauf von relativ erschwinglichen Elektrofahrzeugen wie dem Chevrolet Bolt wird GMs Palette von Elektrofahrzeugen demnächst größere Fahrzeuge und Luxusautos umfassen.

Chinas Marke Wuling, eines von zwei chinesischen GM-Joint-Ventures, ist seit vielen Jahren der dominierende Akteur im chinesischen Einstiegssegment. Der sofortige Erfolg des Hongguang lässt vermuten, dass Wuling gut positioniert ist, um diese Position auch beim Übergang vom Benzin- zum Elektroantrieb zu halten.

Von Trefor Moss

SHANGHAI (Dow Jones)

